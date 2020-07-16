Четверг, 16 Июля 2020 16:01

АрмИнфо. Бои на армяно-азербайджанской госгранице продолжаются. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

При этом он подчеркнул, что ВС Армении ответным огнем заставляют замолчать противника, у армянской стороны потерь нет.

Ранее, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян также проинформировала, что в районе 03:30 противник предпринял попытку диверсионного проникновения, однако во время был замечен и отброшен на исходные позиции после тяжелых боев. "Затем, в районе 05:20 ВС АР начали артиллерийский обстрел приграничных общин Айгепар и Мовсес. Огонь велся из минометов и гаубиц Д-30. Перестрелка продолжается. Жертв с армянской стороны в результате боев нет", - проинформировала Степанян.