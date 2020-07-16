Четверг, 16 Июля 2020 15:59

АрмИнфо.ВС Армении уничтожили танк противника, а также огневые точки артиллерийских и минаметных батарей, с которых обстреливались армянские населенные пункты и позиции. Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В свою очередь руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян проинформировал, что интенсивность боестолкновений снизилась, и у армянской стороны нет потерь. При этом он выразил убеждение, что у Азербайджана жертвы есть однозначно.