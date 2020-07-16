Четверг, 16 Июля 2020 15:59

АрмИнфо. Турецкое внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление Еревана.

Так, в заявлении Анкары, опубликованном на сайте турецкого МИД, звучит призыв к Еревану отказаться от "антитурецкой истерии".

"Власти Армении должны образумиться и научиться вносить вклад в урегулирование противоречий на Южном Кавказе, а не создавать новые очаги напряженности", - говорится в заявлении МИД Турции.

При этом Анкара заверила, что Армения пытается "прикрыть агрессию и провокации против Азербайджана путем кампании очернения Турции".

Не остановившись на этом, Турция обвинила Армению в двуличии, которая якобы является истинной преградой на пути мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Внешняя политика, основанная на необоснованных утверждениях и лжи, не принесет пользы ни региону, ни самой Армении. Ереван в своих действиях, основывается на искаженном подходе к историческим событиям и пропаганде ненависти, пытаясь тем самым обосновать агрессивные действия, противоречащие нормам международного права. Турцию не удивляет извращенное отношение Еревана, подпитывающее агрессивный национализм. Призываем власти Армении одуматься и стать частью урегулирования конфликтов на Южном Кавказе, а не способствовать их углублению>, - говорится в заявлении турецкого МИД.

Накануне, МИД РА выступило с заявлением по поводу высказываний руководства Турции, в лице президента, министра иностранных дел и министра обороны, сделанных после нападения ВС Азербайджана в направлении Тавушской области Республики Армения.

"Эти заявления содержат не только приверженность оказанию безоговорочной поддержки Азербайджану, но и неприкрытые претензии в отношении Южного-кавказского региона, которые президент Турции и вторящие ему прочие официальные лица пытаются обосновать ссылкой на <историческую миссию> Турции в нашем регионе. Ссылаясь на историческую миссию и этническую или религиозную общность, Турция уже успела дестабилизировать ситуацию в соседних регионах Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья и Северной Африки, причинив несказанные страдания народам этих регионов.

Вызывает сожаление тот факт, что в XXI веке Турция выстраивает свою политику в отношении нашего региона на основе родо-племенных общностей и уже ставшем традиционным оправдании Геноцида армян и безнаказанности этого преступления. Предвзятое и провокационное поведение Турции наносит серьезный ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта и подтверждает тот факт, что Турция не может быть вовлечена в какие-либо международные процессы, имеющие отношение к урегулированию конфликта и прежде всего в рамках ОБСЕ.

Подобными подходами Турция представляет собой угрозу безопасности Армении и нашего региона, противостояние которой требует широкого регионального и международного сотрудничества", - отмечалось в заявлении армянского МИД.