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 Четверг, 16 Июля 2020 15:57
Марианна Мкртчян

Ереван: Военно-политическое руководство Азербайджана из-за своей недальновидной политики оказалось в тупиковой ситуации

Ереван: Военно-политическое руководство Азербайджана из-за своей недальновидной политики оказалось в тупиковой ситуации

АрмИнфо. Армянское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением в связи с возобновлением боевых действий в Тавушском направлении армяно-азербайджанской государственной границы.

Так, в заявлении МИД Армении отмечается, что рано утром, группы захвата ВС Азербайджана возобновили боевые действия в направлении государственной границы Армении, на участке общин Мовсес и Айгепар Тавушской области РА, которое сопровождалось применением артиллерии и гранатометов.

При этом в заявлении подчеркивается, что после соразмерного ответа ВС Армении, азербайджанские силы отступили неся потери. "Не зафиксировав успехов на поле боя, азербайджанские подразделения перешли на обстрел общин Мовсес и Айгепар, преступным образом мишенью своих нападков делая гражданские инфраструктуры и население

Примечательно, агрессивные действия произошли с вероломным нарушением ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня  и после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 июля об установлении относительного спокойствия на границе.

Военно-политическое руководство Азербайджана из-за своей недальновидной политики оказалось в тупиковой ситуации, и теперь предпринимает авантюрные, необдуманные шаги, за которые будет нести ответственность "перед своим народом".

Министр иностранных дел находится в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В сложившейся ситуации усилия по безусловному, полному восстановлению, поддержанию и укреплению прекращения огня являются императивом дня", - подчеркнули в МИД Армении.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались до 15 июля. После незначительного спокойствия сегодня ночью боестолкновения возобновились. ВС АР подвергают артиллерийскому обстрелу армянские приграничные села. Жертв среди населения нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.  По официальным данным, с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, с азербайджанской - 12, в том числе два высокопоставленных офицера.  ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.

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