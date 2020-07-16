Четверг, 16 Июля 2020 15:56

АрмИнфо. Так уж сложилось, что у Азербайджана в ОДКБ больше союзников, чем у Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Армен Варданян.

"Президент Беларуси Лукашенко открытым текстом заявил, что в случае агрессии Азербайджана белорусские военные защищать Армению не будут. Казахстан неоднократно защищал интересы Азербайджана. Причем, как в ОДКБ, так и в ЕАЭС. А Таджикистан и Киргизия имеют более партнерские отношения с Азербайджаном, чем с Арменией", - подчеркнул он.

Комментируя появившуюся на сайте ОДКБ и впоследствии удаленную информацию о созыве чрезвычайного заседания Постоянного совета Организации, эксперт предположил, что созыв заседания был обусловлен требованием Армении. Однако, благодаря союзникам-лоббистам Азербайджана в ОДКБ было принято лишь консенсусное заявление, поставившее знак равенства между членом ОДКБ Арменией и Азербайджаном.

14 июля ОДКБ распространило заявление с выражением серьезной озабоченности обострением на границе Армении и Азербайджана. "Призываем стороны к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления. Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых - Армения - является государством- членом ОДКБ. И свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана", - отмечается в заявлении организации.

В свете последних событий внутри данной организации и событий на границе между Арменией и Азербайджаном, Варданян убежден, что Армении никогда не следует ожидать от ОДКБ серьезной поддержки в вопросе защиты собственных границ. При этом, он подчеркнул, что Армения приобретает вооружения у России по внутренним ценам, в том числе благодаря членству в ОДКБ.

"Россия, в свою очередь, использует ОДКБ с целью обеспечения собственных геополитических интересов, а не интересов Армении или других стран-членов. Таким образом, в вопросе получения реального содействия от ОДКБ в случае вооруженной агрессии Азербайджана испытывать иллюзии Армении не следует. До сегодняшнего дня ОДКБ еще ни разу не продемонстрировала на деле собственную жизнеспособность и, по большому счету, существует лишь на бумаге", - подытожил Варданян.

Отметим, что, по словам представителя Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, пока масштаб боевых действий не таков, чтобы Армения обратилась за помощью к ОДКБ. По уставу ОДКБ, в которую помимо Армении также входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, любая иностранная агрессия против государства-члена рассматривается как агрессия против всех участников блока.