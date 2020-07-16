Четверг, 16 Июля 2020 15:54

АрмИнфо.Перспективы продолжения "двухдневной войны" зависят исключительно от Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Предпринятая 12-14 июля азербайджанскими военными попытка захвата господствующей высоты между двумя селами по обе стороны от границы - "двухдневная война" развернулась на международно-признанной границе Армении и Азербайджана. Это достаточно серьезное, но локальное столкновение обусловлено неурегулированностью карабахского конфликта. И то переместится ли этот конфликт на территорию Арцаха, сегодня зависит исключительно от решения азербайджанского военно-политического руководства", - отметил он.

Подчеркнув риски переноса конфликта на линию соприкосновения Арцах-Азербайджан для самого Баку, Искандарян отметил, что Ильхаму Алиеву сегодня необходимо спасать собственное лицо, ввиду достаточно серьезных потерь азербайджанской армии. Однако, с учетом существующего баланса сил двух армий, политолог предполагает, что в Баку будут приниматься решения несколько иного характера.

Подчеркнув появления за годы конфликта самых различных планов урегулирования карабахского конфликта, политолог отметил неосуществимость последнего из них - поэтапного "плана Лаврова". Искандарян напомнил, что пресловутые семь районов обеспечивают безопасность арцахцев. Меж тем, как полученная от Азербайджана взамен двух районов бумага подобной степени безопасности не гарантирует.

"Убедить арцахских армян в необходимости жить в Азербайджане, с территории которого их обстреливают практически невозможно. Вечных конфликтов не существует. Но для того, чтобы прийти к мирному сосуществованию по примеру европейских народов нам необходимо перевести противоречия в разговоры, а не в стрельбу. Но вместо того, чтобы пытаться это делать, пытаться стать для арцахцев привлекательным Азербайджан делает обратное. Понятно, что рано или поздно конфликт завершится. Но завершать его необходимо самостоятельно, посредством поиска и разделения общих интересов, а не посредством посредничества сверхдержав", - подытожил Искандарян.

12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе.

Эскалация продолжилась 13 и 14 июля. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 12 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито более десятка беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС. В ночь с 15 на 16 июля в 03.40 передовые подразделения ВС Армении, заметив передвижение противника и перейдя к круговой обороне, пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник с потерями был отброшен.