﻿
 Четверг, 16 Июля 2020 15:54
Давид Степанян

Прогноз: Перспективы продолжения "двухдневной войны" зависят от Баку

Прогноз: Перспективы продолжения "двухдневной войны" зависят от Баку

АрмИнфо.Перспективы продолжения "двухдневной войны" зависят исключительно от Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Предпринятая 12-14 июля азербайджанскими военными попытка захвата господствующей высоты между двумя селами по обе стороны от границы - "двухдневная война" развернулась на международно-признанной границе Армении и Азербайджана.  Это достаточно серьезное, но локальное столкновение обусловлено неурегулированностью карабахского конфликта. И то переместится ли этот конфликт на территорию Арцаха, сегодня зависит исключительно от решения азербайджанского военно-политического руководства", - отметил он.

Подчеркнув риски переноса конфликта на линию соприкосновения Арцах-Азербайджан для самого Баку, Искандарян отметил, что Ильхаму Алиеву сегодня необходимо спасать собственное лицо, ввиду достаточно серьезных потерь азербайджанской армии. Однако, с учетом существующего баланса сил двух армий, политолог предполагает, что в Баку будут приниматься решения несколько иного характера.

Подчеркнув появления за годы конфликта самых различных планов урегулирования карабахского конфликта, политолог отметил неосуществимость последнего из них - поэтапного "плана Лаврова". Искандарян напомнил, что пресловутые семь районов обеспечивают безопасность арцахцев. Меж тем, как полученная от Азербайджана взамен двух районов бумага подобной степени безопасности не гарантирует.

"Убедить арцахских армян в необходимости жить в Азербайджане, с территории которого их обстреливают практически невозможно. Вечных конфликтов не существует. Но для того, чтобы прийти к мирному сосуществованию по примеру европейских народов нам необходимо перевести противоречия в разговоры, а не в стрельбу. Но вместо того, чтобы пытаться это делать, пытаться стать для арцахцев привлекательным Азербайджан делает обратное. Понятно, что рано или поздно конфликт завершится. Но завершать его необходимо самостоятельно, посредством поиска и разделения общих интересов, а не посредством посредничества сверхдержав", - подытожил Искандарян.

12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции.  Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе.

Эскалация продолжилась 13 и 14 июля. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 12 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито более десятка беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС.  В ночь с 15 на 16 июля в 03.40 передовые подразделения ВС Армении, заметив передвижение противника  и перейдя к круговой обороне, пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник с потерями был отброшен.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Захарова: Москва работает над нормализацией ситуации на армяно-азербайджанской госграницеЗахарова: Москва работает над нормализацией ситуации на армяно-азербайджанской госгранице
Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в МинскНикол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Минск
Азербайджанские солдаты с разрешения ВС РА вынесли трупы своих солдатАзербайджанские солдаты с разрешения ВС РА вынесли трупы своих солдат
В СК Армении возбуждено 13 уголовных дел по факту обстрелов на армяно- азербайджанской границеВ СК Армении возбуждено 13 уголовных дел по факту обстрелов на армяно- азербайджанской границе
Депутат: Система здравоохранения Армении должна быть готова любым режимам чрезвычайного положенияДепутат: Система здравоохранения Армении должна быть готова любым режимам чрезвычайного положения
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Поиск по дням

2013 , 2014