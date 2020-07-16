Четверг, 16 Июля 2020 15:53

АрмИнфо.С 12 июля в Тавушскую область Армении съезжаются добровольцы и врачи, предлагая свою помощь и готовность отправиться на передовую. Об этом на встрече с журналистами 16 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы Армении полностью справляются с поставленными перед ними задачами, и такой нужды пока нет. При этом он добавил, что Минобороны Армении сегодня по этому вопросу выступит с отдельным заявлением.

Вместе с тем он констатировал, что ВС Азербайджана, после 24-часового сравнительного перемирия сегодня ночью направил свои спецподразделения для захвата армянского поста "Анвах" (бесстрашный). По его словам, спецподразделения в составе 100 человек после боев были отброшены на исходные позиции, неся серьезные потери. Ованнисян отметил, что азербайджанская сторона уже подтвердила потери, однако, не назвав их количество и имена. По словам Ованнисяна у противника также потери в военной технике.

В тоже время он подчеркнул, что благодаря грамотным действия в ходе ночных боев у армянской стороны нет потерь и раненных. При этом он

напомнил, что 10 раненных военных продолжаю проходить лечение в больнице, состояние одного по-прежнему крайне тяжелое.

Представитель МО РА также проинформировал, что с раннего утра противник подверг артиллерийскому обстрелу села Айгепар и Мовсес, пострадали гражданские инфраструктуры.

"Как я уже заявил, ВС Армении наблюдают за противником и на небе и на земле, и готовы нанести противнику сокрушительный удар и в небе и на земле. Свидетелями моих слов мы стали сегодня утром", - резюмировал Ованнисян.