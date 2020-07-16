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 Четверг, 16 Июля 2020 15:52
Марианна Мкртчян

Экс-министр обороны: у Армении на балансе есть средства, способные уничтожить экономический потенциал Баку

Экс-министр обороны: у Армении на балансе есть средства, способные уничтожить экономический потенциал Баку

АрмИнфо. Не важно, кто первым начал боестолкновения, важно, что происходит. Такое мнение на пресс-конференции в Ереване выразил бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом он добавил, что посол АР в России Полад Бюльбюлоглу в ходе своего выступления 13 июля раскрыл цели Азербайджана, когда задался вопросом, как может 10 млн Азербайджан, обладающий мощным Вооруженными силами, серьезными нефтяными запасами позволить, чтобы "20% территорий АР находились под оккупацией".

"Из этих слов можно сделать вывод, что Азербайджан сегодня поставил перед собой задачу решить вопрос не переговорным путем, а силовым. Рассмотрев заявления военно- политического руководство АР даже в годовом разрезе, можно понять, что такова их стратегия решения карабахского вопроса. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своих публичных заявлений отмечает, что сегодня в международных отношениях силовой путь решения вопросов находится на первом месте, после чего добавляет, что не только Зангезур, но и Ереван принадлежат Азербайджану. При это он и на этом не останавливается, заявляля, что сегодняшняя территория Армении - это исторические земли Азербайджана", - заметил Вагаршак Арутюнян.

При этом он считает, что заявление бывшего главы МИД Азербайджана Тофика Зульфугарова о том, что азербайджанская армия способна ударить по Еревану из Нахиджевана, защищает тот же подход.

Экс-министр обороны Армении убежден, что стратегия Азербайджана заключается в силовом урегулировании карабахского вопроса в обход мирному переговорному процессу.

При этом он считает, что Баку поставил перед собой задачу маленькими шагами изменить расположение линии соприкосновения, и закрепиться таким образом, чтобы иметь преимущество.  Вместе с тем, Арутюнян полагает, что у Азербайджана ошибочная оценка ситуации.  "Азербайджан полагает, что наличие большей территории, ресурсов, населения достаточно для того, чтобы обеспечить победу, поэтому идет на эскалацию. Но, неправильно оценивает ситуацию", - сказал он, добавив, что преимущество с точки зрения военного баланса в регионе не за Азербайджаном, и если он начнет войну, то проиграет, поскольку у Армении на балансе есть такие средства, которые способны уничтожить экономический потенциал Баку.

"Они это прекрасно понимают, но демонстрируют, что якобы это не так. Хотел бы также отметить, что в сложившейся напряженной обстановке на границе наша армия и Генеральный штаб действовали очень четко и грамотно и заставляли противника молчать и нести потери. Но следует также ценить тот факт, что ВС Армении были сдержанными, и не переходили ту черту, которая может привести к широкомасштабным боевым действиям, что Азербайджан не ощущает ", - подытожил Арутюнян. 

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