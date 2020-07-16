Четверг, 16 Июля 2020 15:51

АрмИнфо. При условии прекращения огня и создании соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана, армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненных с поля боя. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее, в МО РА сообщили о том, что не исключают, что ВС Азербайджана после ночных боестолкновений при отступлении оставили в межпозиционной зоне тела своих военнослужащих.