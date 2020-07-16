Четверг, 16 Июля 2020 15:48

АрмИнфо. Россия задействует все возможности, чтобы урегулировать нынешнее обострение между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

<Могу лишь заверить, что мы сделаем все возможное и проявим все лучшие качества российской дипломатии, народной дипломатии для того, чтобы не только [урегулировать] нынешний пограничный конфликт, но и в целом чтобы отношения между братскими и близкими нам странами, Арменией и Азербайджаном, улучшились. Россия имеет такие возможности, мы не раз ими пользовались, в том числе в ходе последней вспышки военных действий вокруг Нагорного Карабаха в 2016 году. Я уверен, что все наши возможности будут задействованы>, - сказал он.