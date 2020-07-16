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 Четверг, 16 Июля 2020 15:46
Ани Мшецян

Никол Пашинян: Погибшие военнослужащие пожертвовали своей жизнью ради родины

Никол Пашинян: Погибшие военнослужащие пожертвовали своей жизнью ради родины

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пантеоне "Ераблур" присутствовал на похоронах майора Гаруша Амбарцумяна, погибшего на армяно-азербайджанской границе.

Заупокойную службу провел лично Католикос Всех Армян Гарегин Второй. Премьер- министр Армении выразил соболезнования семьям погибших армянских военнослужащих- Гаруша Арутюняна, Соса Элбакяна, Гриши Матевосяна и Смбата Габриеляна.

Пашинян, в частности, заявил: "Погибшие военнослужащие пожертвовали своей жизнью ради родины. К сожалению, они погибли, но осталась ответственность перед государством. Однако, наши военнослужащие до конца несли ответственность перед государством. Погибшие военнослужащие пожертвовали не только своей жизнью, но и жизнью их близких, так как жизнь членов семьи погибших военнослужащих больше никогда не будет прежней, и они будут жить c этой ужасной реальностью.

Ответственность за государство осталась у каждого из нас, начиная от премьер-министра и до бизнесмена, от президента до священника, каждый должен осознать, что наша ответственность возросла".

Премьер подчеркнул, что мы все должны твердо стоять на земле, как сейчас на ней стоят военнослужащие в Тавуше. "Именно за эту землю сражались в Сардарапатской битве, на Карабахской и в Апрельской войнах. Эти герои пожертвовали ради родины жизнью и счастьем своей семьи. Каждый из нас, всякий раз, проходя мимо "Ераблура" и "Цицернакаберда", видя флаг Армении должен задуматься о том, что именно он сам делает для того, чтобы поддержать солдат, стоящих на границе. Спросите себя, что я сделал для того, чтобы их тыл был крепким, а обойма всегда была полной", -заявил Пашинян.

"Я прeклоняюсь перед всеми павшими военными и их семьями",- заключил премьер- министр Армении.

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