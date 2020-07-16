АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает АПА, распоряжение об этом подписал президент АР Ильхам Алиев.
Стало известно и имя нового главы МИД АР, распоряжением Алиева на эту должность назначен Джейхун Байрамов. Он ранее занимал пост министра образования.
Заметим, что накануне президент Азербайджана выразил недовольство деятельностью внешнеполитического ведомства страны и Мамедъярова. Стоит также заметить, что в последнее время сотрудники МИД АР были уличены в коррупционных скандалах, и привлечены к ответственности. Следует также заметить, что слухи о возможной отставке Мамедъярова возникли еще в начале текущего года.