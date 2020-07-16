Четверг, 16 Июля 2020 14:23

АрмИнфо. В СНБ Армении подтвердили факт пленения Азербайджаном гражданина РА.

Так, согласно сообщению СНБ РА, гражданин Армении, 30-летний житель общины Неркин Хндзорецк Сюникской области Нарек Сардарян пропал с пастбища административной территории общины Горайка во время выпаса собственного скота.

"Выяснилось, что Сардарян во время поиска потерявшегося скота, заблудился и оказался на территории Нахиджевана, где и был пленен. Сардаряна характеризуют в качестве патриота, спокойного и трудолюбивого гражданина, у которого никогда не было проблем с правоохранительными органами. У Сардаряна есть семья и несовершеннолетние дети, о которых он заботится. Предпринимаются шаги по возвращению Сардаряна на родину", - подчеркнули в СНБ Армении.

Ранее, азербайджанские СМИ сообщили о переходе на их сторону гражданина РА.

"Задержанный нашими военнослужащими Н.Сардарян заявил, что занимается животноводством на границе с Нахчываном, он искал возможность пересечь границу, и просит убежища в нашей стране", - сообщали азербайджанские СМИ.