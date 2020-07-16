Четверг, 16 Июля 2020 14:18

АрмИнфо. В Армении инвестор не получит разрешений на разработку месторождений при отсутствии исследований по запасам рудника. Парламент страны на внеочередном заседании 16 июля во втором и окончательном чтении внес поправки в законе "О недрах" и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Лилия Шушанян, пакет направлен на институциональные преобразования в сфере недропользования. Предусмотрено, в частности, запретить дробление участков месторождений.

Были случаи, подчеркнула замминистра, когда месторождение делилось в целях использования более эффективных участков, оставляя при этом малоэффективные вне поля внимания. Теперь все месторождение будет рассматриваться в едином балансе. Разрешения на использование будет предоставляться при наличии доказанных объемов полезных ископаемых (срок - 5 лет для металлических месторождений, и 10 лет - для неметаллических). Это, по словам Лилии Шушанян, делается для того, чтобы инвестор, прежде, чем начать освоение рудника, провел исследования на предмет определения запасов, объемы которых остались на уровне советских времен. Максимальный срок использования месторождений с 50 лет сокращается до 25 лет, для металлических - до 15 лет. При получении разрешений на продление срока эксплуатации рудника необходимо наличие, как минимум, 70% его освоения. Отметим, что на государственном балансе запасов полезных ископаемых в настоящее время состоят на учете более 670 месторождений твердых полезных ископаемых с подтвержденными запасами, в том числе, 30 металлических. Из указанных месторождений эксплуатируются около 400, в том числе 22 металлических. По металлическим полезным ископаемым имеется 7 медно- молибденовых месторождений, 4 меди, 14 золота и золото - полиметаллических месторождений, 2 железорудных и 1 алюминиевых руд. В руде месторождений, зарегистрированных в Государственном балансе, кроме основных металлов выявлены редкие элементы и их россыпь: рений, селен, телур, кадмий, индий, гелий, талий, висмут и другие.

В настоящее время для горно-металлургического комплекса Армении конечной продукцией являются в основном концентраты (меди, молибдена, цинка, в некоторых случаях - с высоким содержанием золота и серебра, в ближайшем будущем - также концентрата свинца), что не позволяет полностью использовать экономический потенциал месторождений. Организация производства по переработке добываемых в Армении металлических полезных ископаемых по закрытому и конечному циклу - от извлечения до создания готовой продукции - даст возможность получения продукции с высокой стоимостью, что может обеспечить существенный рост ВВП. На территории Армении имеются 15 хвостохранилищ, где накоплены отходы, возникшие в ходе эксплуатации месторождений полезных ископаемых, объем которых превышает несколько миллионов кубометров и которые занимают общую площадь около 700 га. В настоящее время накопленные в хвостохранилищах промышленные отходы, образовавшиеся в результате промышленной добычи и переработки полезных ископаемых, не используются, хотя и они содержат значительное количество полиметаллов.

Республика Армения также занимает одно из ведущих мест в мире по богатству и разнообразию запасов неметаллических руд. На небольшой территории Армении встречаются почти все известные в мире рудные минералы. Особую ценность и значение представляют горные минералы, возникшие на территории Армении в результате вулканических процессов, среди которых легкие горные породы: туфы, перлиты, пемзы, цеолиты, вулканические шлаки и прочее. Громадны объемы запасов различных видов базальта, гранита, нефелиновых сиенитов, мрамора. Запасы самых качественных и наиболее вспучиваемых горных пород (перлиты, обсидианы и другие) в мире находятся в Армении. Подтвержденные запасы имеющегося в Армении Арагац-перлита составляют 150 млн. м3, а общее количество его прогнозируемых запасов составляет до 3 млрд. м3. На всей территории Армении картографировано более 100 месторождений базальта, андезита, несколько из которых являются уникальными по своему составу (содержание MgO в базальте из Халаджи достигает до 11%). По своему значению и качественным показателям неоценимое значение имеют действующие на территории Армении месторождения кварцитов, карбонатов, цеолитов, вулканических шлаков, пемзы, глины, бентонитов, диатомитов, гипса с их значительными запасами.