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 Четверг, 16 Июля 2020 10:32
Марианна Мкртчян

ВС Армении пресекли диверсионное проникновения противника: Тоноян позвонил Каспршику

ВС Армении пресекли диверсионное проникновения противника: Тоноян позвонил Каспршику

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян связался с Личным представителем Действующее председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом она добавила, что Тоноян рассказал о ситуации, сложившейся на армяно- азербайджанской государственной границе в северо-восточном направлении начиная с 03:40, сообщив о многочисленных погибших и раненных с азербайджанской стороны.

При этом он подчеркнул, что все посягательства на армянскую государственную границу будут пресекаться всеми силами и средствами ВС Армении.

Ранее Степанян также проинформировала, что в районе 03:3- противник предпринял попытку диверсионного проникновения, однако во время был обнаружен  и отброшен на исходные позиции после тяжелых боев. "Затем, в районе 05:20 ВС АР начали артиллерийский обстрел приграничных общин Айгепар и Мовсес. Огонь велся из минометов и гаубиц Д-30.

Перестрелка продолжается.  Жертв с армянской стороны в результате боев нет", - проинформировала Степанян.

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