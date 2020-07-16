Четверг, 16 Июля 2020 10:32

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян связался с Личным представителем Действующее председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом она добавила, что Тоноян рассказал о ситуации, сложившейся на армяно- азербайджанской государственной границе в северо-восточном направлении начиная с 03:40, сообщив о многочисленных погибших и раненных с азербайджанской стороны.

При этом он подчеркнул, что все посягательства на армянскую государственную границу будут пресекаться всеми силами и средствами ВС Армении.

Ранее Степанян также проинформировала, что в районе 03:3- противник предпринял попытку диверсионного проникновения, однако во время был обнаружен и отброшен на исходные позиции после тяжелых боев. "Затем, в районе 05:20 ВС АР начали артиллерийский обстрел приграничных общин Айгепар и Мовсес. Огонь велся из минометов и гаубиц Д-30.

Перестрелка продолжается. Жертв с армянской стороны в результате боев нет", - проинформировала Степанян.