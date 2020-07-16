АрмИнфо. По итогам встречи 15 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти- Франция, и Эндрю Шофер - США) и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ (PRCIO) Анджей Каспршик выступили с заявлением.
Так, в заявлении посредников, распространенное ОБСЕ отмечается, что согласно имеющейся информации, ситуация на азербайджано-армянской границе остается относительно спокойной с раннего утра 15 июля.
" Сопредседатели и PRCIO приветствуют сокращение военных действий и призывают стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации ситуации.
Сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию на местах. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса.
Сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана проведения предметных переговоров по важнейшим аспектам нагорно- карабахского урегулирования как можно скорее и подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", отмечается в заявлении посредников.