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 Четверг, 16 Июля 2020 10:31
Марианна Мкртчян

Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Ереван и Баку воздерживаться от подстрекательской риторики

Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Ереван и Баку воздерживаться от подстрекательской риторики

АрмИнфо. По итогам встречи 15 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти- Франция, и Эндрю Шофер - США) и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ (PRCIO) Анджей Каспршик выступили с заявлением.

Так, в заявлении посредников, распространенное ОБСЕ отмечается, что согласно имеющейся информации, ситуация на азербайджано-армянской границе остается относительно спокойной с раннего утра 15 июля.

" Сопредседатели и PRCIO приветствуют сокращение военных действий и призывают стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации ситуации.

Сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию на местах. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса.

Сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана проведения предметных переговоров по важнейшим аспектам нагорно- карабахского урегулирования как можно скорее и подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства", отмечается в заявлении посредников. 

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