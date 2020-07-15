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 Среда, 15 Июля 2020 22:45
Анжела Степанян

МИД Армении: Предвзятое и провокационное поведение Турции наносит серьезный ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта

МИД Армении: Предвзятое и провокационное поведение Турции наносит серьезный ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта

АрмИнфо. МИД Армени выступил с заявлением касательно позиции Турции в отношении напряженной ситуации на армяно- азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Согласно источнику, 12 июля, после нападения вооруженных сил Азербайджана в направлении Тавушской области Республики Армения, руководство Турции, в лице президента, министра иностранных дел и министра обороны, выступило с рядом официальных заявлений.

Эти заявления содержат не только приверженность оказанию безоговорочной поддержки Азербайджану, но и неприкрытые претензии в отношении Южнокавказского региона, которые президент Турции и вторящие ему прочие официальные лица пытаются обосновать ссылкой на <историческую миссию> Турции в нашем регионе.

Ссылаясь на историческую миссию и этническую или религиозную общность, Турция уже успела дестабилизировать ситуацию в соседних регионах Ближнего Востока, Восточного Средиземноморья и Северной Африки, причинив несказанные страдания народам этих регионов.

Вызывает сожаление тот факт, что в 21 веке Турция выстраивает свою политику в отношении нашего региона на основе родоплеменных общностей и уже ставшем традиционным оправдании Геноцида армян и безнаказанности этого преступления.

Предвзятое и провокационное поведение Турции наносит серьезный ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта и подтверждает тот факт, что Турция не может быть вовлечена в какие-либо международные процессы, имеющие отношение к урегулированию конфликта и прежде всего в рамках ОБСЕ.

Проявляя подобный подход, Турция тем самым угрожает безопасности Армении и всего нашего региона, в связи с чем противостоять этой позиции необходимо в формате широкого регионального и международного сотрудничества

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