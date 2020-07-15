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 Среда, 15 Июля 2020 22:42

<Страховой фонд военнослужащих> выступил с заявлением

<Страховой фонд военнослужащих> выступил с заявлением

АрмИнфо. <Страховой фонд военнослужащих> сообщает, что военнослужащим, которые погибли или стали инвалидами во ходе обороны Армении в предыдущие дни, членам их семей будет выплачена компенсация в следующих размерах.

Семьям офицеров, которые погибли или приобрели инвалидность первой степени будет выплачено 82 миллиона драмов (около 170 000 долларов США), из которых 10 миллионов драмов (около 20 000 долларов США) представляют собой единовременные выплаты, а остальные - равные ежемесячные выплаты в течение 20 лет.

Семьям унтер-офицеров, которые погибли или приобрели инвалидность первой степени - 70 млн. драмов (примерно 145 000 долл. США), из которых 10 млн. драмов - единовременное пособие, а остальные выплачивались равными ежемесячными платежами в течение 20 лет.

Семьям младших унтер-офицеров, убитых или имеющих инвалидность первой степени - 58 миллионов (около 120 000 долларов США), из которых 10 миллионов драмов - единовременные выплаты, а остальные - равными ежемесячными платежами в течение 20 лет.

Офицерам с инвалидностью второй степени - 53 миллиона драмов (около 110 000 долларов США), из которых 5 миллионов драмов - единовременные выплаты, а остальные - равные ежемесячные выплаты в течение 20 лет.

Унтер-офицерам с инвалидностью второй степени - 41 млн. Драмов (около 85 000 долларов США), из которых 5 млн. драмов составляют единовременные выплаты, а остальные - с равными ежемесячными платежами на 20 лет.

Младшим унтер-офицерам, получившим инвалидность второй степени (призывникам) - 29 млн. драмов (60 000 долл. США), из которых 5 млн. драмов представляют собой единовременные выплаты, а остальные - с равными ежемесячными платежами в течение 20 лет.

Отметим, что в ходе боевых действий на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области Армении 12-14 июля погибло четверо армянских военнослужащих и десять было ранено.

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