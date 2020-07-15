Среда, 15 Июля 2020 18:18

АрмИнфо.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 33/1, 40А на пр. Маштоца, жилой дом 25/14 на улице Налбандяна, улицы Сари тага 20-28, переулок на 28-ой улице Сари Тага, подъезд 1 жилого дома 17 на улице Сахарова, жилой дом 20 на пр. Саят-Нова, жилые дома 12, 13, 26, 28, 28а на улице Туманяна, жилой дом 2 на 1-ом переходе Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на улице Гр.Кочара, жилой дом 11 на улице Папазяна, жилой дом 8 на улице А.Аветисяна, жилой дом 19 на улице Сундукяна, собственные дома на улицах Арабкира 25, 35 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах В.Давтряна и Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 11А на пр. Азатутяна , жилые дома 26, 37 в квартале “Норашен'', жилой дом 20 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 29/1 на улице Маргаряна, жилой дом 10 на улице Шираза, жилой дом 153 в квартале “А-1” Ю/З района, подъезд 1 жилого дома 27 на улице Бабаджаняна, жилые дома 87, 89 на улице Андраника, собственные дома на улице Арагаца, жилые дома 4, 6, 8, 10, 12 на улице 9 Мая, собственные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на 1-ой улице Кохба, собственные дома на улице 9 Мая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подьезд 2 жилого дома 5 на улице Лвовян в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 10 на улице Н.Степаняна во 2-ом Норкском массиве; подъезды 2, 3, 4 жилого дома 37 на улице Гюликевхяна, жилой дом 12 на улице Бакунца в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 46 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; подъезды 1, 2 жилых домов 27, 36 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 7 в квартале ‘Саят-Нова” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Авана 4, 6, 7, собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках 4-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Ачаряна в Аване; жилой дом 3 на улице Душанбе (3/12 в 1-ом микрорайоне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Армавирской области:

11։00-15։00 села Ехегнут и Варданашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.