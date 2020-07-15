Среда, 15 Июля 2020 17:59

АрмИнфо. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова с обеспокоенностью следит за событиями на азербайджано-армянской границе, где в последние дни произошли вооруженные столкновения, приведшие к гибели людей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Молдовы.

"Выражаем свои соболезнования семьям погибших, и призываем соответствующие стороны воздерживаться от применения силы, продолжить усилия по недопущению эскалации ситуации и выработке прочного политического решения на основе уважения принципов и норм международного права.

Республика Молдова выступает за мирное урегулирование конфликтной ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - отмечается в заявлении МИД Молдовы.

Заметим, что формулировки, использованные в последнем абзаце заявления молдавского внешнеполитического ведомства, ранее были использованы и МИД Украины, что вызвало дипломатический скандал между Ереваном и Киевом.