Среда, 15 Июля 2020 17:55

АрмИнфо. Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Российской Федерации Варданом Тоганяном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на армяно- азербайджанской границе.

Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину.

С российской стороны выражена заинтересованность в стабильном и демократическом развитии Армении, устойчивом углублении нашего многопланового стратегического сотрудничества, решении возникающих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе, характерном для союзнических отношений между нашими странами и народами.