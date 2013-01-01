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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 16 июля
|Армен Саркисян присвоил звания генерал-майор трем армянским военнослужащим
|Андраник Кочарян: ВС Армении полностью контролируют ситуацию на армяно- азербайджанской границе
|Кишинев призвал Ереван и Баку воздерживаться от применения силы
|Замглавы МИД России и посол Армении обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Читать больше
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