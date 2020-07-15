Среда, 15 Июля 2020 14:36

АрмИнфо.Россияне смогут вернуться домой из Армении очередным вывозным рейсом по маршруту Ереван-Ростов-на-Дону, запланированный на 20 июля.

Как сообщает посольство России в Армении, номер и время вылета рейса сейчас уточняются. Количество мест ограничено. На рейс будут допущены только жители Ростовской области, Республики Адыгея, Воронежской области, Волгоградской области, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Астраханской области, Республики Крым, Севастополя.

Регистрация на рейс проходит на портале <госуслуги>, на основании ее будут формироваться списки пассажиров.

На этот раз приезжим не нужно будет соблюдать 14-дневный карантин - его отменили для всех, въезжающих из-за рубежа с 15 июля.