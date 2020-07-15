Среда, 15 Июля 2020 13:16

АрмИнфо.Казахстан продлил запрет на импорт ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Данная мера является временной и будет действовать до 1 сентября 2020 года. Своевременное утверждение Приказа министра энергетики РК от 27 марта текущего года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» позволило обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов, срок окончания действия приказа - июнь этого года», - отмечают в ведомстве.

Вместе с тем, в пресс-службе сообщают, что на сегодняшний день уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке.

А именно, может привести к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ; к затовариванию заводских резервуарных парков, а также баз хранения всех нефтебаз страны; как следствие, к вынужденному снижению переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо.

«Для обеспечения энергетической безопасности страны Министерством энергетики вводится запрет на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива. Стоит отметить, что данная мера является временной и будет действовать до 1 сентября 2020 года», - добавили в Минэнерго.