Среда, 15 Июля 2020 13:09

АрмИнфо. 14 июля около 13:30 на перегоне Туманян-Санаин в Лорийской области Армении (2618 км) в результате организации дорожно-строительных работ со стороны ООО <Чарагайт> со скалы сорвалась и упала на железнодорожные пути каменная глыба весом до 12 тонн.

Как сообщает пресс-служба ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>, аналогичное происшествие произошло на том же месте 10 июня текущего года. В обоих случаях имело место событие, угрожающее безопасности движения на единственно действующей во внешнем сообщении железнодорожной магистрали Армении. В результате обрушения скальной породы железной дороге причинен материальный ущерб. Восстановительные путевые работы силами компании <Южно-Кавказская железная дорога> длились более 8 часов, движение на участке было восстановлено ближе к полуночи. Были заменены поврежденные рельсы и шпалы. Об инциденте компания уведомила МЧС и руководство области.

Для оперативного реагирования на возможные повторные обрушения сотрудники ЮКЖД будут нести на данном участке круглосуточное дежурство. ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские же лезные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дор огами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное упр авление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному догов ору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.