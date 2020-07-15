Среда, 15 Июля 2020 13:02

АрмИнфо. Lydian получила акт о производстве экологического бенчмаркинга, подтверждающий незаконное вторжение на принадлежащую компании территорию. Об этом сообщает пресс-служба Lydian.

На основании этого акта Lydian обратилась в Полицию РА с требованием в установленном законом порядке и срокам освободить территорию компании от незаконно расположенных вагонов-домиков и находящихся там лиц.

Руководитель компании по юридической линии Хорен Насибян отметил, что ожидает от государственных органов скорейшей реакции и соответствующих действий в рамках закона. В этой связи он подчеркнул, что в течение более 2 лет Армения потеряла десятки миллионов долларов из-за беззакония, сотни людей эмигрировали, а международной репутации государства был нанесен непоправимый ущерб.

В сообщении также отмечено, что в апреле 2019 года Административный суд РА обязал Полицию РА вывести с территории рудника вторгшихся лиц и их имущество.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского офшора Lydian International. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием

9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.

Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. С учетом этого, с прошлого года подходы к месторождению были перекрыты экологическими активистами и группой местных жителей