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 Среда, 15 Июля 2020 12:56
Ани Мшецян

Замначальника полиции: Прием заявок на поступление в ряды сотрудников ППС продлится до 7 августа

Замначальника полиции: Прием заявок на поступление в ряды сотрудников ППС продлится до 7 августа

АрмИнфо. Заместитель начальника полиции Тигран Есаян в ходе пресс-конференции сообщил, что прием заявок на поступление в ряды сотрудников патрульно-постовой службы полиции продлится до 7 августа.

<Возможно, мы несколько продлим данный срок, если число поступающих будет слишком велико. Также считаю необходимым представить требования, которые будут представлены нашим абитуриентам. Они должны иметь рост не менее 160 см, иметь среднее образование, наличие водительских прав. Если поступающий не умеет водить машину, то должен научиться этому в срок не более двух месяцев. Также мы не принимаем в ряды ППС граждан, старше 35 лет. Мы хотим, что люди имели возможность продвигаться по карьерной лестнице>,- подчеркнул Есаян.

Замначальника полиции отметил, что все требования касаются как женщин, так и мужчин.  По словам Есаяна есть соответствующие квоты. <Всего предусмотрено 770 мест, из которых мы предусмотрели 230 мест для женщин. До того, как мы завершим процесс реформ в системе полиции, продолжит действовать старая система. Служба будет парной. Она будет и пешеходной, и автомобильной>,- подчеркнул замначальника полиции.

Есаян также подчеркнул, что после курсов поступившие на службу кадры подпишут договор сроком на 5 лет. <В ходе поступления абитуриенты сдадут компьютерный тест, в которых будут включены вопросы по языку, общим знаниям и логике. Особое место уделено психологическому состоянию абитуриента, а также его стрессоустойчивости>, - заключил замначальника полиции.

Отметим, что Национальное Собрание одобрило поправки в законы "О полиции " и "О полицейской службе", тем самым, заявив о старте программы реформ в данной сфере.  Пакет изменений исходит из стратегии реформ в  системе полиции, утвержденной правительством страны 23 апреля и программы мероприятий на 2020-2023г.г.  В рамках первого пакета реформ предусмотрено создание патрульной службы, которая будет отличаться от дорожной полиции и патрульно-постовой службы.

Первоочередной задачей патрульной службы будет поддержание общественного порядка, предотвращение преступлений и содействие их раскрытию, а также составление актов об административных правонарушениях. При формировании службы будет проводиться открытый конкурс. Патрульная служба сначала будет задействована в Ереване, как ожидается, это произойдет в первом квартале 2021 года. Через год, в первом квартале 2022 года, она должна быть внедрена и в областях страны.

Поэтапное задействование службы, по словам заместителя министра, зависит от постепенного ее укомплектования. Например, в Ереване поначалу в патрульной службе будет 700 сотрудников. Кроме того, власти смогут оценить качество и эффективность новой службы до ее внедрения на территории всей страны.  Минюст и Полиция уже подготовили около 2 десятков актов для регулирования всех вопросов, связанных с работой службы, в том числе, ее техническим оснащением.

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