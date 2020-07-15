Среда, 15 Июля 2020 12:55

АрмИнфо. Депутаты Национального Собрания Армении получат возможность голосовать по законопроектам в письменной форме. Парламент страны на внеочередном заседании 15 июля в первом чтении обсуждает дополнения в законе <О Регламенте НС>.

По словам соавтора представленного документа, депутата НС от правящей фракции <Мой шаг> Ваагна Овакимяна, в условиях пандемии COVID-19 некоторые парламентарии не имеют возможности принимать участие в заседаниях парламента, а тем более, голосовать по представленным законопроектам. Дело в том, что, как заметил докладчик, в настоящее время депутаты имеют право принимать участие в голосованиях в письменной форме лишь в том случае, если находятся в служебных командировках. Однако эпидемия коронавируса привнесла новые вызовы, с которыми необходимо считаться. В этой связи, предлагается внести в документ положение, согласно которому депутаты при наличии серьезной болезни получат право осуществлять свои обязательства с использованием механизма письменного уведомления. Однако проблемным пока остается вопрос о представлении листка о нетрудоспособности, который, как заметил депутат, предоставляется лишь по завершении процесса лечения. Овакимян заверил, что ко второму чтению данная проблема будет решена.

В то же время, как заметили спикер и вице-спикер парламента Арарат Мирзоян и Ален Симонян, в представленном документе необходимо четко прописать, что речь в данном случае должна идти исключительно о заболеваниях коронавирусом, ибо в противном случае можно будет столкнуться со злоупотреблениями.