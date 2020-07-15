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 Среда, 15 Июля 2020 12:40
Ани Мшецян

Замглавы Минюста: Цель правительства подготовить полицейских, которые смогут противостоять всем вызовам современности

Замглавы Минюста: Цель правительства подготовить полицейских, которые смогут противостоять всем вызовам современности

АрмИнфо. Самой главной задачей, которую ставило перед собой правительство, приняв решение о создании патрульной службы, является создать образ полицейского, соответствующего всем стандартам демократического государства.  Об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра юстиции Армении Кристине Григорян.

Замминистра заявила, что еще одной целью правительства было подготовить полицейских, которые смогут противостоять всем вызовам современности. Григорян сообщила, что полиция уже начала набор кадров. <Нам очень важно, чтобы полицейские обладали всеми необходимыми знаниями и навыками, которые помогут им успешно осуществлять свою службу. Кадры должны иметь среднее образование, они пройдут курсы в Академии Полиции в течение 5 месяцев. Высшее образование в данном случае не самоцель. В ближайшее время все желающие могут подать свои документы>,- подчеркнула Григорян.

В свою очередь замглавы полиции Армении Тигран Есаян отметил, что это весьма долгожданные перемены. <На первом этапе мы намерены создать патрульную службу в Ереване. Этот процесс мы должны закончить до первого триместра 2021 года. Во время второго этапа мы закончим формирование службы ППС во всей Армении. Патрульная служба будет являться симбиозом дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Может создаться впечатление, что мы просто хотим объединить две службы, но это не так. Сотрудники ППС будут ставить перед собой новые цели и новые задачи, они получат все необходимые им знания. Мы намерены обучить 770 человек, но речь идет только о Ереване. Если поступающих будет больше, то будет проведен конкурс, и те, кто успешно его пройдет, начнут свое обучение. Потом набор будет организован в областях>,- подчеркнул Есаян.

Замглавы полиции подчеркнул, что вместе с ППС будет также создан Центр оперативного управления. <Этот Центр будет регулировать работу ППС. Сейчас мы подбираем новые кадры, ими могут стать как обычные граждане Армении, так и сотрудники полиции. Те сотрудники полиции, которые не смогут сдать экзамен или по какой-то причине не станут работать в службе ППС, будут переведены в другие подразделения полиции>,- подчеркнул Есаян.

Отметим, что Национальное Собрание одобрило поправки в законы "О полиции " и "О полицейской службе", тем самым, заявив о старте программы реформ в данной сфере.  Пакет изменений исходит из стратегии реформ в  системе полиции, утвержденной правительством страны 23 апреля и программы мероприятий на 2020-2023г.г.  В рамках первого пакета реформ предусмотрено создание патрульной службы, которая будет отличаться от дорожной полиции и патрульно-постовой службы.  Первоочередной задачей патрульной службы будет поддержание общественного порядка, предотвращение преступлений и содействие их раскрытию, а также составление актов об административных правонарушениях. При формировании службы будет проводиться открытый конкурс.  До назначения на соответствующие посты все кандидаты должны будут пройти 5- месячную специальную образовательную программу. Старт конкурсам будет дан уже в июне, а с сентября начнутся образовательные программы. Патрульная служба сначала будет задействована в Ереване, как ожидается, это произойдет в первом квартале 2021 года. Через год, в первом квартале 2022 года, она должна быть внедрена и в областях страны.

Поэтапное задействование службы, по словам заместителя министра, зависит от постепенного ее укомплектования. Например, в Ереване поначалу в патрульной службе будет 700 сотрудников. Кроме того, власти смогут оценить качество и эффективность новой службы до ее внедрения на территории всей страны.  Минюст и Полиция уже подготовили около 2 десятков актов для регулирования всех вопросов, связанных с работой службы, в том числе, ее техническим оснащением.

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