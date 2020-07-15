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 Среда, 15 Июля 2020 12:31
Давид Степанян

Парламентарий: Широкомасштабная военная авантюра не в интересах Азербайджана

Парламентарий: Широкомасштабная военная авантюра не в интересах Азербайджана

АрмИнфо. Сотрудничество в рамках ОДКБ, в целом, является для Армении полезным и продуктивным. В числе всего прочего, способствуя перевооружению наших Вооруженных сил. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Мой шаг" Микаэл Золян.

"Разумеется, мы придаем большую важность и двустороннему сотрудничеству с Россией в этом направлении. Тем не менее, все это не мешает нам ожидать от ОДКБ выражения четкой позиции относительно действий Азербайджана на северо-восточной границе Армении. В конце концов, это исходит из интересов самого ОДКБ, как, впрочем, и других международных структур. Чем более четким будет их отклик, тем выше будет их авторитет", - убежден депутат.

Оценивая происходящее на границе как ограниченную операцию, Золян считает, что Армения должна быть готова к любому развитию ситуации. В этом свете, он подчеркнул готовность ВС Армении к любым сценариям, решению любой боевой задачи. При этом, парламентарий убежден, что перевод боевых действий в широкомасштабное русло в первую очередь не исходит из интересов самого Баку.

Золян считает, что за безумное решение руководства Азербайджана о начале широкомасштабной войны, в первую очередь, заплатит азербайджанский народ. Отметив пониженный интерес руководства соседней страны в отношении этой цены, парламентарий подчеркнул, что последствия войны будут бедственными и для властей Азербайджана. Он отметил, что подобные случаи часто бывали прежде. Особенно в предшествующих апрельской войне 2014, 2015 гг. Провокации на границе, согласно Золяну, - один из излюбленных методов Баку, что обычно сопровождается воинственной риторикой.

"Однако, на сей раз Азербайджан столкнулся с несравнимыми с возможностями пятилетней давности возможностями армянской армии. Соответственно, каждая подобная провокация будет сопровождаться жестким и болезненным ответом. В эти дни мы его уже увидели. В этом свете, я считаю, что решиться в подобных условиях на широкомасштабную авантюру для властей Азербайджана будет равно безумию", - подытожил Золян.

12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции.  Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе.  На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 11 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито более десятка беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС.

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