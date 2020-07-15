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 Среда, 15 Июля 2020 12:28
Марианна Мкртчян

Арцрун Ованнисян о сбитых Elbit Hermes 900 и других беспилотниках противника

Арцрун Ованнисян о сбитых Elbit Hermes 900 и других беспилотниках противника

АрмИнфо.  Современный азербайджанский беспилотник Elbit Hermes 900 (производство Израиль -ред.) был сбит из зенитно- ракетного комплекса "Оса-АК". Об этом на встрече с журналистами 14 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян.

При этом он добавил, что этот летающий "мозг", как его назвал израильский известный блоггер был сбит модернизированный талантливыми армянскими инженерами и умело примененный профессиональными войсками ПВО ВС Армении ЗРК "Оса-АК".

Ованнисян также пообещал проанализировать позже, почему вдруг это Elbit Hermes 900 был использован в Тавушском направлении, что по его оценке, ни к месту и ни своевременно.

При этом он добавил, что в целом, число сбитых беспилотников противника достигает 10.

Ованнисян отметил, что уничтожена и бронетанковая техника ВС Азербайджана, однако сейчас он более детально сказать ничего не может.

Накануне, российско-израильский блоггер Александр Лапшин на своей странице в Facebook, в частности написал: <Сегодня СМИ пишут, что армянские Dооруженные силы сбили супер современный и очень дорогостоящий (до 30 миллионов долларов) беспилотник Elbit Hermes 900 израильского производства. Агрегат очень серьезный, состоящий на вооружении в десятках стран мира и способный находиться в воздухе более 30 часов. Вопреки тому, что пишут некоторые мои армянские друзья, это не ударный беспилотник - на нем нет никакого вооружения. Его задача в другом, он занимается разведкой, радиоперехватом, созданием помех для авиации и наземных сил противника.  Они производятся с 2009 года и зарекомендовали себя самым лучшим образом. В Азербайджане таких аппаратов около 10 штук, по другим данным 15. Теперь стало на один меньше.

Фактически, это первый случай, когда аппарат такого уровня был сбит. До сих пор никому не удавалось его "достать", несмотря на то, что такие агрегаты постоянно используются в боевых действиях в Сирии, Ираке, Ливане, Судане, Афганистане. Еще эти машины контролируют границу США и Мексики, мониторя действия наркокартелей, они давно работают в Колумбии и Бразилии для борьбы с повстанцами и наркоторговцами.

Так что армянским военным браво! Парни, вы молодцы.

Я тут задал вопрос насчет данного инцидента моему другу, который много лет работал инженером-инструктором в израильской компании Elbit Systems, разрабатывающей и производящие этот и другие беспилотники. По его мнению, только полные разгильдяи и непрофессионалы могли подставить под удар этот "летающий мозг" любой армии.  Логично! Это им не спящего солдата зарубить топором в Будапеште и не безобидного блогера душить вчетвером в Баку", - отметил он. 

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