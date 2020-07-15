АрмИнфо.С минуты молчания в память о погибших на Тавушском участке государственной границы Армении началось 15 июля внеочередное заседание Национального Собрания РА.
"В результате провокационных действий со стороны Азербайджана при защите границ Армении погибли четверо военнослужащих вооруженных сил
страны. Предлагаю почтить их память минутой молчания", - заявил председатель НС РА Арарат Мирзоян.
Отметим, что противник 13 июля подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар, жертв среди гражданского населения нет, но повреждены жилы строения. А 14 июля уже из ударных дронов ВС Азербайджана атаковали гражданские инфраструктуры города Берд. По последним данным армянской стороны, у ВС Армении четверо погибших военнослужащих, также ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих. Согласно официальному заявлению Минобороны АР от 12 июля в ходе инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. 14 июля азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель еще 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника.