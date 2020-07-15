Отметим, что противник 13 июля подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар, жертв среди гражданского населения нет, но повреждены жилы строения. А 14 июля уже из ударных дронов ВС Азербайджана атаковали гражданские инфраструктуры города Берд. По последним данным армянской стороны, у ВС Армении четверо погибших военнослужащих, также ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих. Согласно официальному заявлению Минобороны АР от 12 июля в ходе инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. 14 июля азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель еще 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника.

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