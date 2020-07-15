Среда, 15 Июля 2020 12:24

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонной беседы с коллегой из Кипра Никосом Христодулидисом рассказал о ситуации сложившейся на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате применения силы со стороны Азербайджана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Мнацаканян представил своему кипрскому коллеге подробную информацию о провокационных действиях Азербайджана, включая нападения на гражданскую инфраструктуру и население. В связи с этим глава МИД Кипра осудил агрессию Азербайджана в отношении Армении.

Министры иностранных дел Армении и Кипра также коснулись вопросов региональной стабильности и безопасности. В этом контексте глава МИД Армении весьма тревожной назвал безоговорочную поддержку Турцией агрессии Азербайджана в связи напряженной ситуацией на армяно-азербайджанской границе, заметив, что это еще одно проявление политики турецких властей по разжиганию региональной нестабильности и подрыва безопасности.