Среда, 15 Июля 2020 12:14

АрмИнфо. Армянская Революционная Федерация (АРФ) <Дашнакцутюн> опубликовала заявление о готовности помочь Армении и Республике Арцах в этот тяжелый момент.

<Был зафиксирован еще один факт агрессивных и воинственных устремлений Азербайджана против Республики Армения и Республики Арцах. На данный момент целью является северо- восточная часть границы РА. Как и во всех предыдущих случаях, на этот раз это сопровождается пропагандистской дезинформацией при непосредственной поддержке Турции. Всемирная организация АРФ с самого начала представляла мировому сообществу политику Азербайджана, которая представляет собой физическую угрозу для Армении.

В это трудное время АРФ Дашнакцутюн с его всемирной структурой, сетью национальных комитетов, офисов, дочерних союзов и сторонников Армении поддерживает Республику Армения и Республику Арцах. Мы всегда готовы предоставить все свои возможности и потенциал на службу безопасности и развития Родины и армянства>, - говорится в сообщении.

Напомним, что противник 13 июля подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар, жертв среди гражданского населения нет, но повреждены жилые строения. А 14 июля уже из ударных дронов ВС Азербайджана атаковали гражданские инфраструктуры города Берд. По последним данным армянской стороны, у ВС Армении четверо погибших военнослужащих, также ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР от 12 июля в ходе инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. 14 июля азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель еще 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника.