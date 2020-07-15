Среда, 15 Июля 2020 12:08

АрмИнфо.Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавними нарушениями режима прекращения огня на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, и очень сожалеет о гибели людей. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании

"Мы призываем обе стороны соблюдать соглашение о прекращении огня, и вступить в диалог. Кроме того, призываем обе стороны проявлять сдержанность, и воздерживаться от риторики, которая может еще больше усилить напряженность.

Мы вновь заявляем о нашей поддержке переговорного процесса, под эгидой сопредседатели Минской группы ОБСЕ по поиску путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Продолжающееся насилие угрожает региональной стабильности и процветанию и подчеркивает настоятельную необходимость возобновления официальных переговоров", - говорится в заявлении британского МИД.