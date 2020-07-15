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 Среда, 15 Июля 2020 11:58
Алина Оганесян

За последние дни в Армении число выздоровевших от коронавируса граждан превышает количество заразившихся

За последние дни в Армении число выздоровевших от коронавируса граждан превышает количество заразившихся

АрмИнфо. По положению на 11:00 в Армении было подтверждено 515 новых случаев заражения коронавирусом.

Но число выздоровевших несколько превысило количество заболевших, составив 619. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении (NCDC).

За сутки в Армении от коронавируса скончались 11 человек, в возрасте от 53 до 90 лет, которые имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число заболевших в Армении достигло 33 005, выздоровело - 21348, летальных исходов - 592. Фактическое лечение получают 10 876 человек. В общей сложности было проведено 139 220 тестов.

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