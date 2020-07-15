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 Среда, 15 Июля 2020 11:56
Марианна Мкртчян

Ованнисян: Пока нет нужды обращаться за помощью к ОДКБ

Ованнисян: Пока нет нужды обращаться за помощью к ОДКБ

АрмИнфо. На сегодняшний день ВС Армении полностью выполняют поставленные перед ним задачи, и нужды обращаться за помощью к ОДКБ нет. Об этом на встрече с журналистами 14 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян, отвечая на вопрос о вовлечении ОДКБ.

"ВС Армении полностью готовы выполнять поставленные перед ними задачи. На сегодняшний день масштабы локальной ситуации таковы, что пока нужды обращаться за помощью к ОДКБ нет.  Мы полностью контролируем ситуацию", - подчеркнул Ованнисян.

Отметим, что Секретариат ОДКБ 14 июля выступил с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля 2020 года.  "В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно- азербайджанской границе, возникшей 12 июля с.г. после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые. Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых - Республика Армения является государством-членом ОДКБ и, свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана.

Подчеркиваем необходимость немедленного восстановления режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления.

Обращаем внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали Стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности", - подчеркивается в заявлении Секретариата.

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