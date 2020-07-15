Среда, 15 Июля 2020 11:43

АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице сравнительно спокойная, спокойно и на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск, надеемся, что стабильность сохранится. Об этом на встрече с журналистами 14 июля заявил руководитель Информационно-кризисного центра в Иджеване Арцрун Ованнисян, представив ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Ованнисян с сожалением констатировал, что накануне армянская сторона потеряла четырех военнослужащих, и выразил соболезнования родным и близким в связи с горечью утраты.

Говоря о раненных военнослужащих, Ованнисян проинформировал, что на сегодняшний день 10 военнослужащих получают лечение в медучреждениях, при этом у 5-ых легкие телесные повреждения, и они в течение недели вернуться на службу, а 5-ым потребуется долгосрочное лечение, состояние одного из военнослужащих крайне тяжелое. При этом он добавил, что с 12 июля по сей день, ранения получил около двух десятков человек, в том числе и среди полицейских, однако, в целом они были легкие и многие очень быстро вернулись на службу.

Говоря о гражданском населении, он подчеркнул, что пострадавших среди мирного населения нет. Ованнисян также подчеркнул, что население не эвакуировалась ни из одной общины, и таких действий не планируется.