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 Среда, 15 Июля 2020 11:29
Александр Аванесов

Премьер-министр РА направил президенту РА ходатайство о представлении к государственным наградам военнослужащих, погибших при защите государственной границы Армении

Премьер-министр РА направил президенту РА ходатайство о представлении к государственным наградам военнослужащих, погибших при защите государственной границы Армении

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил президенту РА ходатайство о представлении к государственным наградам военнослужащих, погибших при защите государственной границы Армении.  Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Только что подписал ходатайство к президенту РА о представлении к посмертному награждению медалью "За службу Родине" 2-ой степени майора Гаруша Амбарцумяна, медалью "За храбрость" капитана Соса Элбакяна, медалями за службу младших сержантов Смбата Габриеляна и

Гришу Матевосяна, погибших на Тавушском участке государственной границы Армении. Склоняю голову перед Вами и Вашими семьями, братья-мученики.  Мы должны быть достойными Вас и Вашего героизма, и мы будем.  Да здравствует победоносная армянская армия", - написал Никол Пашинян.

Отметим, что противник 13 июля подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар, жертв среди гражданского населения нет, но повреждены жилы строения. А 14 июля уже из ударных дронов ВС Азербайджана атаковали гражданские инфраструктуры города Берд. По последним данным армянской стороны, у ВС Армении четверо погибших военнослужащих, также ранения получили двое полицейских и

трое военнослужащих.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР от 12 июля в ходе инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения.  14 июля азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель еще 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника.

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