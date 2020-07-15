Среда, 15 Июля 2020 10:32

АрмИнфо. Республика Беларусь с глубокой озабоченностью констатирует продолжающуюся эскалацию обстановки на азербайджано- армянской границе. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

"Все конфликты должны разрешаться исключительно мирным путем, при помощи переговоров и иных международно признанных инструментов. Применение силы может лишь усугубить ситуацию. Призываем стороны придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, ведущих к росту напряженности и человеческим жертвам.

Надеемся, что Баку и Ереван восстановят прямой диалог, проявят свойственные обоим народам мудрость и благоразумие, осознавая ответственность за стабильность во всем регионе. Также рассчитываем, что все дружественные Азербайджану и Армении страны используют свой авторитет для деэскалации ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - отметили в ДИД Беларуси.