﻿
 Среда, 15 Июля 2020 10:31
Александр Аванесов

Компании Нубара Афеяна удалось создать вакцину против COVID-19, вызвавшей иммунный ответ

Компании Нубара Афеяна удалось создать вакцину против COVID-19, вызвавшей иммунный ответ

АрмИнфо.  Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, передает INTERFAX.RU

Исследование показало, отмечает источник, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев. Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются <обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA- 1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19>.

Согласно результатам, опубликованным во вторник, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени. В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тыс. участников в 87 местах.

Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.

Отметим, что соучредителем и президентом биотехнологической компании Moderna является американский бизнесмен армянского происхождения

Нубар Афеян. Еще в апреле текущего года бизнесмен отмечал, что к концу весны  будут результаты, которые смогут доказать, безопасный подход вакцины. <В настоящее время в испытаниях принимают участие 50 человек. Затем мы перейдем ко второму этапу, в котором будут участвовать больше людей, и с помощью различных экспериментов мы начнем понимать, какое количество является наиболее эффективным в случае этой вакцины. Мы надеемся, что это займет еще несколько месяцев. Мы надеемся, что к началу осени нам удастся перейти к третьему и последнему этапу. У нас уже есть достаточно доказательств, дающих основания надеяться, что мы добьемся успеха>, -  говорил тогда Нубар Афеян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Минск: Все конфликты должны разрешаться исключительно мирным путемМинск: Все конфликты должны разрешаться исключительно мирным путем
Компании Нубара Афеяна удалось создать вакцину против COVID-19, вызвавшей иммунный ответКомпании Нубара Афеяна удалось создать вакцину против COVID-19, вызвавшей иммунный ответ
Пашинян: ВС Армении еще раз доказывают - с нами нельзя говорить с позиции силыПашинян: ВС Армении еще раз доказывают - с нами нельзя говорить с позиции силы
Полиция разогнала участников митинга в Баку водометамиПолиция разогнала участников митинга в Баку водометами
Действующий председатель ОБСЕ призвал Ереван и Баку к незамедлительному прекращению огняДействующий председатель ОБСЕ призвал Ереван и Баку к незамедлительному прекращению огня
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Поиск по дням

2013 , 2014