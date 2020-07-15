Среда, 15 Июля 2020 10:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с руководящим составом министерства обороны и Вооруженных сил во главе с министром Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, высший офицерский состав ВС Армении представил премьер-министру оперативную ситуацию, сложившуюся в последние два дня вследствие развязанных противником военных действий на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавуша, а также осуществляемые армянскими Вооруженными силами карательные меры по сдерживанию действий противника.

Было подчеркнуто, что ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены возможные варианты развития ситуации и адекватные действия Вооруженных сил.

Пашинян отметил, что Вооруженные силы Республики Армения еще раз доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы.