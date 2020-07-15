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 Среда, 15 Июля 2020 10:29
Марианна Мкртчян

Действующий председатель ОБСЕ призвал Ереван и Баку к незамедлительному прекращению огня

Действующий председатель ОБСЕ призвал Ереван и Баку к незамедлительному прекращению огня

АрмИнфо. "Я глубоко обеспокоен ростом насилия, которое мы наблюдаем вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, и настоятельно призываю немедленно вернуться к прекращению огня, прежде чем мы увидим новые жертвы".

Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра по делам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы, поступившем в АрмИнфо.

Э.Рама отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Личный представитель Действующего председателя Анджей Каспршик находятся в тесном контакте со сторонами и стараются вернуть ситуацию к стабильности. Он подчеркнул, что между лидерами Армении и Азербайджана был установлен прямой канал связи во время их встречи в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы в марте 2019 года. При этом Действующий председатель выразил надежду, что такие механизмы могут быть использованы для деэскалации ситуации.

Э.Рама выразил соболезнования семьям и близким погибших и выразил озабоченность в связи с раненными с обеих сторон "Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить человеческие потери и как можно скорее возобновить предметные переговоры", - сказал Рама, подчеркнув поддержку Минскому процессу. 

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