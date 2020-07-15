Среда, 15 Июля 2020 10:28

АрмИнфо.Турция без колебаний выступит против любых "поползновений" на права и земли Азербайджана. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя боестолкновения на границе между Азербайджаном и Арменией.

"Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана>,- заявил турецкий лидер, при этом якобы выразив обеспокоенность тем, что многолетняя напряженность, переросла в столкновения.

При этом Эрдоган заверил, что провокация, совершенная на границе между двумя государствами с применением тяжелого вооружения, указывает на то, что происходящее является "преднамеренной атакой на Азербайджан".

"Это нападение является событием, которое выходит за рамки Армении. Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги конфликта", -отметил президент Эрдоган.

Президент Эрдоган добавил, что подобная агрессивность со стороны Армении, которая не в состоянии решить многочисленные внутренние проблемы, прежде всего является неуважением к собственному населению.

Следует заметить, что с идентичным заявлением накануне выступил и Глава Минобороны Турции Хулуси Акар. "Решительно осуждаем атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана", - сказал турецкий министр, передает Анадолу.

По словам министра, Минобороны Турции продолжит посильную помощь и поддержку ВС Азербайджана против Армении.

"Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства"", - подчеркнул Акар. Днем 12 июля военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе.

Всю ночь с 12 на 13 июля и весь вчерашний день ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов, танков, 120 мм гранатометов вышеуказанный опорный пункт. Также применялись ударные беспилотники.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР от 12 июля в ходе инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. Но, в СМИ муссировалась информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. МО АР также сообщает о нарушении режима прекращения огня в направлении Нахиджевана.

14 июля азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель еще 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника.

По последним данным армянской стороны, у ВС Армении четверо погибших военнослужащих, также ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Противник 13 июля подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар, жертв среди гражданского населения нет, но повреждены жилы строения. А 14 июля уже из ударных дронов атаковал гражданские инфраструктуры города Берд.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.