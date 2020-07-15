Среда, 15 Июля 2020 10:25

АрмИнфо. На северо-восточном участке армяно- азербайджанской границы с 00:15 по настоящее время сохраняется сравнительно спокойная ситуация, ночью артиллерия не применялась. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В период с 22:20 до 23:00 подразделения армянских ВС поразили два ударных БПЛ противника, обломки которых упали в межпозиционной зоне",

- проинформировала она. Днем 12 июля военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. Всю ночь с 12 на 13 июля и весь вчерашний день ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов, танков, 120 мм гранатометов вышеуказанный опорный пункт. Также применялись ударные беспилотники.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР от 12 июля в ходе инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. Но, в СМИ муссировалась информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. МО АР также сообщает о нарушении режима прекращения огня в направлении Нахиджевана.

14 июля азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель еще 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника.

По последним данным армянской стороны, у ВС Армении четверо погибших военнослужащих, также ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Противник 13 июля подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар, жертв среди гражданского населения нет, но повреждены жилы строения. А 14 июля уже из ударных дронов атаковал гражданские инфраструктуры города Берд.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку.