Вторник, 14 Июля 2020 21:31

АрмИнфо. Поддержка Турцией провокационных атак Азербайджана на Армению представляет собой опасную эскалацию напряженности на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении Армянская Ассамблея Америки.

ААА отмечает, что Турция, узнав о наступлении азербайджанцев не теряя времени публично выступила с заявлением о поддержке. Такая открытая поддержка со стороны Турции, в том числе и поддержка военного характера угрожает дальнейшей дестабилизации в регионе. Такая дестабилизация свойственна модели поведения правительства Эрдогана.

Как отмечается в заявлении, поступившем в АрмИнфо, агрессия Азербайджана 12 июля на севере Армении, в Тавушкой области вдоль международной границы и дальнейший обстрел гражданских объектов села Чинари не произошли бы, если бы Азербайджан сдержал свое слово в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Вене и Санкт- Петербурге. Переговоры о мирном процессе в Петербурге с учетом механизмов контроля, которые Армения и Арцах согласились вести, позволили бы укрепить меры доверия. Но, к сожалению, Азербайджан продолжает препятствовать процессу и никогда не принимал эти предложения.

Нанесение ударов по гражданскому населению, угроза его здоровью, жизни и имуществу приводит к особому беспокойству, учитывая, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций еще в марте призвал к <немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира из-за угрозы коронавируса>. Нынешние акты агрессии со стороны Азербайджана, которые также были осуждены членами Конгресса и премьер-министром Армении, следуют политике давней враждебности в отношении армянского народа, включая четырехдневную войну против Арцаха в апреле 2016 года, начатую Азербайджаном, которая началась с убийства 12-летнего мальчика и продолжилась ужасным фактом обезглавливания солдата в стиле поведенческой линии ИГИЛ. Кроме того, азербайджанские военные необъяснимым образом продолжают обстреливать даже детские сады в армянском Тавуше.

Отмечается, что Соединенные Штаты заняли принципиальную позицию против агрессивной политики Азербайджана, приняв Раздел 907, в котором говорится, что американские средства не могут быть <предоставлены правительству Азербайджана, пока президент не определит и, таким образом, не отчитается перед Конгрессом, что правительство Азербайджана принимает шаги по прекращению любой блокады и других, в том числе наступательных силовых актов против Армении и Нагорного Карабаха. В связи с этим Ассамблея настоятельно призывает Конгресс и администрацию в полной мере обеспечить соблюдение Раздела 907 Закона о поддержке СВОБОДЫ.

Азербайджан потратил миллиарды долларов на то, чтобы обелить свою репутацию в области прав человека с помощью своей <прачечной самообслуживания>, и продолжает свои попытки разрешить нагорно­карабахский конфликт путем нападений на армян-христиан.

Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты не должны закрывать глаза на чрезмерное влияние Азербайджана в Вашингтоне, а также на его безрассудные и безжалостные атаки на Армению и Арцах. Конгресс должен немедленно прекратить все финансирование Азербайджана. Кроме того, Соединенные Штаты также должны донести до Турции, что их заявления в поддержку Азербайджана, особенно в нынешних условиях, являются нежелательными и вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку они служат дестабилизации региона и способствуют дальнейшей эскалации напряженности