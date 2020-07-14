Вторник, 14 Июля 2020 18:20

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен гуманитарными последствиями боевых действий, развернувшихся с 12 июля вдоль государственной границы Армении и Азербайджана.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении МККК, отмечается, что эта ситуация создает дополнительные риски для гражданского населения, проживающего в этом районе, ограничивая их доступ к средствам существования.

При этом в сообщении подчеркивается, что МККК информирует противоборствующие стороны о своих беспокойствах, напоминая им, что они должны всегда проводить различие между гражданскими лицами и лицами, непосредственно участвующими в боевых действиях.

"Мы призываем стороны соблюдать основные нормы международного гуманитарного права и, проводя военные операции, принимать все меры предосторожности, необходимые для обеспечения уважения и защиты жизни и инфраструктуры гражданского населения, таких как дома, школы и медицинские учреждения. Мы готовы действовать в качестве нейтрального посредника между сторонами и помогать тем, кто пострадал в результате недавней эскалации ", - сказал директор по региональным операциям МККК Мартин Сюп.

МККК присутствует в регионе с 1992 года в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Через свои делегации в Баку и Ереване МККК поддерживает общины, проживающие вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, МККК работает над тем, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести и помочь их семьям, посещает задержанных лиц и выступает в качестве нейтрального посредника для содействия перемещению и репатриации освобожденных лиц.