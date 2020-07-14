Вторник, 14 Июля 2020 18:19

АрмИнфо.В ОДКБ достичь консенсуса в вопросе принятия решений сложно, так как разные страны, находящиеся в составе организации, имеют различные отношения с Азербайджаном. Об этом в интервью радиостанции <Свобода> заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Оганян выразил надежду на то, что ОДКБ найдет в себе смелость и осудит провокацию Азербайджана. <Мы всегда обращались к международному сообществу, не только к ОДКБ, но и к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, касаясь последних развитий в армяно-азербайджанских отношениях. Также мы затрагивали вопрос об урегулировании арцахской проблемы, касались механизмов доверия и возможностей для осуществления контроля. Если они не станут слушать Азербайджан, который постоянно был против внедрения подобных механизмов, очень скоро станет ясно, которая из сторон осуществляет нарушения. Станет очевидно, что именно Азербайджан осуществил провокацию>,- подчеркнул бывший министр обороны.

Он также отметил, что у Армении нет необходимости просить военную помощь у ОДКБ. <Мы можем обратиться к ОДКБ, если будет более крупный, региональный конфликт. У Вооруженных сил РА нет проблем в вопросе разгрома Вооруженных сил Азербайджана. Азербайджанцы психологически одинаковы, а наши вооруженные силы выполняют поставленную перед ними задачу. Более того, это частная проблема. Воинские части армейского корпуса решают эти проблемы самостоятельно>,- подчеркнул Оганян.

Отметим, что днем 12 июля военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции, а затем используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе.

Всю ночь с 12 на 13 июля и весь вчерашний день ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов, танков, 120 мм гранатометов вышеуказанный опорный пункт. Также применялись ударные беспилотники.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана. Противник накануне подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар. А сегодня уже из ударных дронов атаковал гражданские инфраструктуры города Берд.