Вторник, 14 Июля 2020 18:19

АрмИнфо. Экспресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал 13 июля исторической датой с точки зрения применения отечественных боевых беспилотных летательных аппаратов.

"13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства. Впервые армянские боевые БПЛА были применены во время войны, в боевых условиях, и показали блестящие результаты. Кажется: жертвами их удара стали высокопоставленные военные", - написал на своей странице в Фейсбук Ованнисян.

Сегодня Минобороны АР официально подтвердило гибель 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника во время боестолкновений на армяно-азербайджанской госгранице.