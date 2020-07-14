Вторник, 14 Июля 2020 18:17

АрмИнфо. Постоянный полномочный представитель Республики Армения при ОДКБ Виктор Биягов на заседании Постоянного совета Организации, детально коснулся обострения ситуации на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, возникшего в результате азербайджанской агрессии с 12 июля, целенаправленного обстрела Азербайджаном объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, постпред Армении при ОДКБ отметил, что Вооруженными силами Азербайджана обстреливаются гражданская инфраструктура армянских населенных пунктов Чинари и Айгепар, в результате чего был нанесен ущерб гражданским объектам.

"По самой последней информации, в течение последних часов ударными беспилотными летательными аппаратами обстрелу подверглась гражданская инфраструктура города Берд.

В последнее время азербайджанская сторона, вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздерживаться от провокационных действий, враждебной риторики и укреплять режим прекращения огня, вопреки призыву Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня, поддержанному государствами-членами ОДКБ, продолжает выступать с угрозами применения силы и военной эскалации, воплощая их в жизнь. Вся ответственность за эскалацию обстановки в зоне ответственности ОДКБ лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", - подчеркнул он.

В контексте вопросов, связанных с необходимостью поддержания региональной безопасности и стабильности, Биягов обратил внимание представителей стран-членов ОДКБ на заявление Министерства иностранных дел Турции, отметив, что Армения решительно осуждает попытки Турции спровоцировать нестабильность в нашем регионе.

"Сложившаяся ситуация является объектом серьезного беспокойства и внимания для всей Организации и каждого из ее членов, поскольку имеет место попытка прямой агрессии против одного из ее членов в зоне ответственности Организации.

Призываем наших союзников продемонстрировать солидарность и взаимную поддержку в соответствии с духом и буквой Устава Организации. Эта беспрецедентная ситуация становится важным тестом для каждого из нас и для Организации в целом", - подчеркнул постпред Армении.

Постоянное представительство Республики Армения продолжит работу в рамках ОДКБ по текущей ситуации.